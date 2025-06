Qual o problema da Leila em Vale Tudo? O segredo exposto após amor intenso

Leila, personagem de Carolina Dieckmann em "Vale Tudo" (Globo), teve sua primeira noite de amor com Marco Aurélio (Alexandre Nero) e revelou algo inédito que aconteceu em sua vida.

O que aconteceu com Leila?

Uma novidade da vida sexual de Leila veio à tona após noite de amor. Seduzida por Marco Aurélio, mesmo em uma relação com Renato (João Vicente de Castro), a ex de Ivan (Renato Góes) se entregou totalmente e descobriu que todas as vezes que transou foram diferentes desta, sem atingir o "ápice".

Constrangida, Leila expôs que sempre teve problemas de autoconfiança. Incentivada a se abrir por Marco Aurélio, a loira revelou que acabou de ter seu primeiro orgasmo da vida.

Em 'Vale Tudo', Leila (Carolina Dieckmann) faz revelação a Marco Aurélio (Alexandre Nero) Imagem: Globo

"Foi sua primeira vez?", questiona Marco Aurélio e Leila confirma. "Eu achei que as minhas amigas estavam exagerando, mas não", finaliza ela, ainda em relação à sensação após o orgasmo que teve.

Na terça-feira (10), Renato fica sabendo que o primo e Leila estão apaixonados. Com isso, o publicitário decide deixar o apartamento de Marco Aurélio, deixando a "porta aberta" para que a ex se mude para lá com o filho, Bruno (Miguel Moro).

Para impressionar a amada, Marco Aurélio deve expressar o desejo de adotar Sarita (Luara Telles). Com a irmã em coma, o vilão tenta cativar Leila ainda mais levando adiante a intenção de ter a sobrinha como sua filha, algo que vai chocar Cecília (Maeve Jinkings) quando esta acordar.

João Vicente Castro, Carolina Dieckmann e Alexandre Nero como Renato, Leila e Marco Aurélio em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Facebook

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.