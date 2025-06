Quem é o filho rejeitado por Frota que ficou fora de homenagem na Globo?

Homenageado no Domingão com Huck, Alexandre Frota, 61, se emocionou ao receber um vídeo dos filhos Enzo, 18, e Bella, 6. No entanto, Mayã Frota, o primogênito do ex-ator, ficou de fora e não foi citado pelo programa, nem pelo pai.

Quem é Mayã e por onde anda o jovem

Nascido em 1998, Mayã tem 27 anos e vive na Bélgica atualmente, onde trabalha com marketing e audiovisual. Em agosto de 2024, nasceu sua primeira filha, fruto do relacionamento com Emilie.

Mayã expôs briga com o pai publicamente em 2018, quando Frota se elegeu deputado federal, no antigo Twitter. "Eu sou filho de ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou deputado federal de São Paulo, eu não sei... Pelo menos agora ele não vai poder usar como desculpa 'não tenho dinheiro para pagar a pensão".

Em 2020, Mayã se aventurou na produção de conteúdo adulto. No entanto, desistiu da carreira após o vazamento das nudes nas redes sociais. "Como todos aqui sabem, o conteúdo dessa página vazou (infelizmente isso acontece). Isso gerou uma repercussão muito negativa e desnecessária na minha vida e agora estou tendo que lidar com notícias falsas sobre mim, com pessoas me enviando tanto ódio, me reprimindo e julgando por algo que, na verdade, não fiz".