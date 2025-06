O grande acerto de Luciano Huck com Frota no 'Domingão'

Foi um golaço a participação de Alexandre Frota junto com Eri Johnson na "Batalha do Lip Sync". O "Domingão" de Luciano Huck vem colecionando momentos da mais encantadora catarse televisiva.

As homenagens para lendas vivas do nosso entretenimento, inclusive nomes ligados a outros canais, ajuda a manter uma grande relevância e amplitude ao programa. Como eu sempre falo aqui, não basta existir. O Domingão atualmente é especializado em reverberar suas pautas, virar assunto.

Não é por acaso que hoje tinha duas notícias sobre o programa de ontem entre os textos mais populares na internet. Uma era sobre o próprio Frota e a outra era a jornada da participante que foi muito bem no "Quem quer ser um milionário".

Sobre a homenagem, cheguei a ler algumas pessoas criticando o Luciano Huck por ter lido a cartinha onde Frota pedia um espaço para relembrar sua trajetória no programa. Pois eu adorei. Ajudou a humanizar ainda mais o episódio. O veterano querendo mostrar sua história para os filhos mais jovens no principal palco da TV já seria uma história interessante por si só. Foi muito mais legal do que apenas aproveitar o ensejo para uma retrospectiva como tantas outras que acontecem todas as semanas por aí.

Frota é uma das personalidades mais interessantes da nossa mídia e essa passagem foi outro capítulo fascinante em uma longa lista de realizações. A homenagem conseguiu emocionar, e o fato em si também figurará nas boas retrospectivas da televisão que é feita nos tempos atuais.

Além disso, ainda tivemos Frota interpretando como Evandro Mesquita e até o Chorão. E o Eri Johnson brilhando como Ritchie e Claudia Leitte. Para quem gosta da TV popular e folclórica, do jeitinho que ela merece ser, foi uma noite épica e histórica.

