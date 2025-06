'Duelo de Nattans': cantores brigam por uso de marca 'Nattanzinho'

Os cantores Nattanzinho e Natanzinho Lima brigam pelo uso da marca "Nattanzinho".

O que aconteceu

Namorado de Rafa Kalimann protocolou pedido de registro no dia 9 de novembro de 2024. Cerca de três meses depois, no entanto, Lima contestou a solicitação junto ao Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Agora, o futuro papai rebateu o colega de profissão.

Eles aguardam análise do mérito. A oposição tem até 15 meses para ser analisada, de acordo com o site do instituto.

Procuradas por Splash, as equipes dos dois artistas não retornaram até o momento. O espaço segue aberto.

Nattanzinho

Nattanzinho ficou nacionalmente conhecido em 2022 Imagem: Reprodução/Instagram/@nattan

Nattan se tornou sucesso nacional em 2022, com o hit "Tem Cabaré Essa Noite", parceria com Nivaldo Marques. O artista não saiu do topo das paradas desde então.

Natural de Sobral (CE) e crescido no interior do estado, em Tianguá, Nattan se interessou pela música na igreja Mórmon. "Via as pessoas tocando piano na igreja, olhava as partituras e tentava tocar, tentava acompanhar a música", contou o artista, em entrevista a Splash.

Natanzinho Lima

Natanzinho Lima é natural de Itabaiana, no interior de Sergipe Imagem: Reprodução/Instagram

Lima é natural de Itabaiana, no interior de Sergipe. Com apenas 22 anos, ele se transformou em um fenômeno do brega nacional. "Uma e Quinze da Manhã" ganhou projeção nacional na voz do artista.

Marca x título

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal criada em 1970, é responsável pelo registro de marcas no Brasil. O objetivo da instituição é aplicar as normas que regulam a propriedade industrial.

É importante entender que nem tudo é considerado marca. Uma obra intelectual, por exemplo, está protegida pela Lei de Direitos Autorais. O registro é importante quando há interesse em explorar o título como marca de produtos e serviços.