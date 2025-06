Musical 'Maybe Happy Ending' leva 6 prêmios no Tony Awards 2025

O Tony Awards, principal premiação do teatro dos Estados Unidos, chegou à sua 78ª edição nesse domingo, 8, reconhecendo os destaques da temporada 2024-2025 da Broadway. A cerimônia foi realizada no Lincoln Center, em Nova York, com apresentação da atriz e cantora Cynthia Erivo, em sua primeira vez como anfitriã do evento.

Entre os grandes vencedores da noite está Maybe Happy Ending, musical sobre dois robôs abandonados que se apaixonam. A produção venceu seis prêmios, incluindo melhor musical, melhor ator (Darren Criss), melhor direção (Michael Arden), melhor roteiro, melhor trilha sonora original e melhor design de cenografia para musical.

Também se destacou Purpose, eleita melhor peça, com seu retrato irônico sobre a disfuncional família de um ícone dos direitos civis.

Sunset Boulevard, em uma montagem minimalista, foi reconhecida como melhor revival de musical e rendeu o prêmio de melhor atriz para Nicole Scherzinger.

A noite também teve um momento nostálgico: os dez anos de Hamilton foram celebrados com a reunião da criadora Lin-Manuel Miranda e o elenco original: Phillipa Soo, Leslie Odom Jr. e Renée Elise Goldsberry.

Confira a lista completa dos vencedores do Tony Awards 2025:

- Melhor musical: Maybe Happy Ending

- Melhor peça: Purpose

- Melhor revival de musical: Sunset Boulevard

- Melhor revival de peça: Eureka Day

- Melhor atriz em musical: Nicole Scherzinger - Sunset Boulevard

- Melhor ator em musical: Darren Criss - Maybe Happy Ending

- Melhor atriz em peça: Sarah Snook - The Picture of Dorian Gray

- Melhor ator em peça: Cole Escola - Oh, Mary!

- Melhor atriz coadjuvante em musical: Natalie Venetia Belcon - Buena Vista Social Club

- Melhor ator coadjuvante em musical: Jak Malone - Operation Mincemeat

- Melhor atriz coadjuvante em peça: Kara Young - Purpose

- Melhor ator coadjuvante em peça: Francis Jue - Yellow Face

- Melhor direção de musical: Michael Arden - Maybe Happy Ending

- Melhor direção de peça: Sam Pinkleton - Oh, Mary!

- Melhor roteiro original de musical: Will Aronson e Hue Park - Maybe Happy Ending

- Melhor trilha sonora original: Will Aronson (música) e Will Aronson & Hue Park (letras) - Maybe Happy Ending

- Melhor figurino para peça: Marg Horwell - The Picture of Dorian Gray

- Melhor figurino para musical: Paul Tazewell - Death Becomes Her

- Melhor design de cenografia para musical: Dane Laffrey e George Reeve - Maybe Happy Ending

- Melhor design de cenografia para peça: Miriam Buether e 59 Productions - Stranger Things: The First Shadow

- Melhor iluminação em musical: Jack Knowles - Sunset Boulevard

- Melhor iluminação em peça: Jon Clark - Stranger Things: The First Shadow

- Melhor design de som em musical: Jonathan Deans - Buena Vista Social Club

- Melhor design de som em peça: Paul Arditti - Stranger Things: The First Shadow

- Melhor coreografia: Patricia Delgado e Justin Peck - Buena Vista Social Club

- Melhor orquestração: Marco Paguia - Buena Vista Social Club