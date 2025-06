Retiro dos Artistas: Marieta Severo ajuda a construir casas e diminui fila

Marieta Severo, 78, doou material para a construção de cinco casas no Retiro dos Artistas, lar que abriga artistas idosos em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A doação ajudou a diminuir a fila de espera por uma vaga no Retiro e permitiram a criação de uma nova vila, conta Cida Cabral, administradora do espaço. "Os residentes passaram a chamar o espaço de Vila Marieta e mandamos fazer uma plaquinha. Uma singela homenagem a quem tanto nos ajuda".

Em 2023, durante o lançamento de uma parceria entre o Retiro e o Sesc, Marieta falou sobre sua relação com o espaço, que apoia há anos. "Todos nós, artistas, temos que ter consciência e estar presentes aqui. É um lugar que pode ser a nossa casa no futuro. Quer dizer... Eu estou até mais próxima disso. Temos que ter esse tipo de consciência, estar presentes. Agora é um momento de muita festa, por essa parceria de dez anos", disse Marieta a Splash.

Um dos artistas beneficiados pela doação foi Marcos Oliveira, o eterno Beiçola der "A Grande Família" (Globo, 2001-2014). Ele e Marieta trabalharam juntos durante os 13 anos do seriado. "A chegada de um novo membro, como o Marcos Oliveira, traz visibilidade. Causa um boom. Faz com que outros artistas voltem os olhos para a instituição e lembrem o quão importante ela é", explica a administradora.

Marcos Oliveira, famoso por interpretar o Beiçola, vive atualmente no Retiro dos Artistas Imagem: Filipe Pavão/UOL

Cida detalha a Splash que há um processo seletivo para os artistas que vivem no local. Após o primeiro contato, que pode ser feito pelo próprio artista, amigos ou familiares, a equipe técnica faz uma avaliação para decidir se ele ocupará uma vaga, quando disponível. "É marcada uma entrevista com esse pretendente, e a equipe busca entender a real situação de vulnerabilidade daquele artista naquele momento".

Hoje, nove artistas aguardam uma vaga. Segundo a administradora, ainda há espaço físico para construir mais três casas: "Estamos aguardando que algum artista ou empresário queira ajudar na construção dessas três casas e, assim, diminuir ainda mais a fila, de nove para seis".

No caso de Marcos Oliveira, outras duas casas já haviam sido oferecidas a ele quando o Retiro tomou conhecimento de suas dívidas. "Por insegurança e outros motivos, ele acabou não vindo. Agora, a casa que ele ocupa é a quinta construída com a ajuda da Marieta. Coincidentemente, uma amiga dele voltou a falar conosco recentemente e unimos o útil ao agradável. Nada mais justo que oferecer uma casa doada pela Marieta ao Marcos. Ele ficou surpreso com a infraestrutura".

Marcos Oliveira, Iris Bruzzi e Jaime Leibovitch residem no Retiro dos Artistas atualmente Imagem: Filipe Pavão/UOL e Divulgação

Além de Marcos Oliveira, entre os residentes atuais, estão nomes que marcaram época em diferentes expressões artísticas, seja na frente dos holofotes ou nos bastidores. Atriz, ex-vedete e escritora, Iris Bruzzi é uma das residentes mais conhecidas. A lista também inclui nomes como Flora Purim e Airto Moreira, casal de músicos consagrados internacionalmente, além do lendário percussionista Robertinho Silva e do compositor Sergio Natureza, letrista de sucessos gravados por grandes nomes da MPB.

As pessoas se surpreendem quando sabem da nossa infraestrutura e como tratamos os artistas. Seis refeições por dia, plano de saúde, equipe técnica, com médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, passeios e atividades internas. É uma instituição com mais de 100 anos. Atendemos artistas em situação de vulnerabilidade, seja financeira ou psicológica. Cida Cabral, administradora do Retiro dos Artistas

Situação financeira

O Retiro dos Artistas é mantido basicamente por doações da sociedade civil, incluindo artistas na ativa. Qualquer pessoa pode fazer doações pelo site da instituição. Eles também firmam parcerias —uma delas é com o Sesc. Alguns residentes também contribuem, conforme as suas condições financeiras.

O espaço ainda abriga um bistrô recém-inaugurado e um brechó, ambos abertos ao público. Também são realizados eventos para arrecadar fundos, como a tradicional festa junina, que foi interrompida na pandemia e, neste ano, não acontecerá por conta de obras. "Nossa parceria com o Sesc vai completar um ano e temos prevista uma grande obra aqui. Mas esperamos que a festa junina volte no ano que vem, assim como nosso teatro esteja no circuito da cidade", diz Cida.

Atualmente, o Retiro vive uma situação financeira mais confortável, mas que ainda exige atenção. "As coisas melhoraram, porém, ainda enfrentamos momentos difíceis. A chegada do Sesc ajudou muito, mas dependemos bastante das doações de pessoas comuns. E essas doações, às vezes, caem. O déficit já foi muito maior, de 50%. Agora, quando há queda nas doações, esse déficit chega a 20%".

Veja entrevista completa com Marcos Oliveira: