Leo Lins debocha de prisão e exibe presente irônico: 'Kit cadeia'

Leo Lins, 42, fez um post debochado a respeito de sua recente condenação à prisão.

O que aconteceu

O comediante publicou uma foto de uma espécie de 'kit', que teria recebido de amigos, com itens como celular, cigarros e até algemas para ele usar atrás das grades. "Isso é rir da minha desgraça. Vou processar! (Aviso: ironia)", legendou ele ao postar, nos stories do Instagram, a foto do embrulho com os dizeres 'kit cadeia'.

Leo Lins foi condenado a oito anos e três meses de prisão, por propagar discursos discriminatórios contra minorias. A sentença, proferida na semana passada pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo, também exige do réu o pagamento de indenização por danos morais coletivos.

A determinação judicial dividiu opiniões entre famosos. Alguns, como Leandro Hassum, Fábio Porchat e Hélio de la Peña, saíram em defesa de Lins, enquanto outros, como Luana Piovani e Pedro Cardoso, apoiaram a condenação do humorista.