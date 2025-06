Kim Novak receberá prêmio por carreira no Festival de Cinema de Veneza

ROMA (Reuters) - Kim Novak, diva de Hollywood das décadas de 1950 e 1960 que estrelou "Um Corpo que Cai", de Alfred Hitchcock, será homenageada com um prêmio de realização vitalícia no Festival de Cinema de Veneza deste ano, informaram os organizadores nesta segunda-feira.

Mais conhecida por seu papel principal no thriller psicológico de 1958, Novak também teve papéis notáveis em clássicos como "Beija-me, idiota", de Billy Wilder, além de "Férias de Amor" e "O Homem do Braço de Ouro".

A atriz de 92 anos receberá o chamado Leão de Ouro por ter "se tornado uma lenda das telas", disse o diretor artístico do festival, Alberto Barbera, em um comunicado.

"Kim Novak foi um dos ícones mais queridos de toda uma era de filmes de Hollywood, desde sua estreia auspiciosa em meados da década de 1950 até seu exílio prematuro e voluntário da gaiola dourada de Los Angeles pouco tempo depois", disse Barbera, chamando-a de independente e inconformista.

O documentário "Kim Novak's Vertigo", do diretor de cinema suíço-americano Alexandre Philippe, feito em cooperação com a atriz, será apresentado no festival para acompanhar o prêmio, informaram os organizadores.

"Estou muito, muito emocionada por receber o prestigioso prêmio Leão de Ouro de um festival de cinema tão respeitado. Ser reconhecida pelo meu trabalho neste momento da minha vida é um sonho que se tornou realidade", disse Novak no comunicado.

A 82ª edição do Festival de Cinema de Veneza será realizada de 27 de agosto a 6 de setembro de 2025. Werner Herzog, o veterano diretor alemão de "Fitzcarraldo", também receberá um Leão de Ouro pelo conjunto de sua obra este ano.

A programação dos filmes em competição deve ser revelada em julho.

(Reportagem de Giulia Segreti)