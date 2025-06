Justin Baldoni perde batalha judicial contra Lively, Reynolds e jornal

Justin Baldoni, 41, perdeu uma batalha judicial contra Blake Lively, Ryan Reynolds e o jornal The New York Times.

O que aconteceu

Um juiz rejeitou os processos movidos pelo diretor e sua produtora Wayfair. A informação foi divulgada hoje pelo TMZ, que teve acesso aos documentos.

Ator processou os artistas e o jornal por difamação em meio a polêmicas no set de gravações de "É Assim que Acaba". As ações movidas contra o casal de atores e o The New York Times eram de US$ 400 milhões e US$ 250 milhões, respectivamente (mais de R$ 2,2 bilhões e R$ 1,3 bilhão na cotação atual).

O jornal divulgou a história de forma justa, segundo o juiz. Ele apontou que o artigo trazia o relato de Blake Lively e "não tinha motivo para favorecer sua versão".

A autoridade também considerou que o comentário de Ryan Reynolds não cabia no processo de difamação. Justin Baldoni acusou o astro de "Deadpool" de rotulá-lo como "predador sexual", e o juiz indicou que ele teria feito a declaração com base nas alegações da esposa.