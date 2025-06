Jon Vlogs é preso na Croácia após confusão em balada, diz amigo em live

O influenciador Luan Kovarik, 25, que se apresenta como Jon Vlogs, foi preso na Croácia. Todas as informações foram divulgadas por Henrique Silva, conhecido como Fontinnele RJ, em live na Twitch.

Splash tenta contato com a equipe de Jon e com o governo croata. O texto será atualizado assim que houver retorno.

O que aconteceu

O brasileiro teria se envolvido em uma briga em uma boate. Os amigos do influenciador, Marco Antônio, Marco Vergara e Bruce Johnson também foram detidos. Na live, Henrique afirmou que a fiança é de 200 euros (cerca de R$ 1.270), mas não informou se o grupo pagou o valor.

Jon e mais amigos estariam alcoolizados, se envolveram em uma briga com seguranças e posteriormente com policiais. Todos teriam sido detidos, mas Henrique foi liberado após fazer o teste do bafômetro.

Segundo Henrique, Jon Vlogs se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele teria se machucado durante a briga física.

Jon Vlogs é investigado na CPI das Bets

Influenciador foi convocado na condição de investigado, mas faltou à CPI. De acordo com requerimento da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI, ele tem "relevância" no mercado de apostas online porque reúne grande número de usuários na plataforma Jonbet e também esteve à frente de uma "massiva" campanha de promoção da Blaze.

Luan Kovarik, que se apresenta como Jon Vlogs, é criador da plataforma de apostas Jonbet. Segundo o senador Dr. Hiran (PP-RR), há indícios de que ele seja um dos proprietários da casa de apostas Blaze, uma das principais contratantes de influenciadores para divulgação de jogos de apostas.

A comissão investiga supostas irregularidades na promoção de apostas por influenciadores. Virginia Fonseca e Rico Melquiades já deram depoimentos na CPI, mas na condição de testemunhas. Carlinhos Maia também foi convocado.