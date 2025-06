Policia devolve joias milionárias de MC Poze do Rodo: 'Deixem papai em paz'

A Polícia Civil do Rio de Janeiro devolveu as joias de MC Poze do Rodo, 26, na tarde de hoje, avaliadas em mais de R$ 3 milhões. Ele havia tido as peças apreendidas na semana passada após prisão por investigação por suposta apologia ao crime e envolvimento com o Comando Vermelho.

Funkeiro celebrou a devolução das joias milionárias com a publicação de vídeos nos stories do Instagram. "Acabou de chegar os ouros de papai. Rapaziada, dessa vez veio tudo certinho, faltando nada. Agradecer todo mundo aí que mandou meus negócios, meus ouros sem faltar nada dessa vez. Muito obrigado, tá?".

Poze do Rodo aproveitou para pedir paz na relação com a polícia. Ele garante que seus bens foram conquistados com fruto do seu trabalho e não faz mal para ninguém.

Tudo no seu devido lugar: o que é meu é meu e o que é seu é seu. Agora, tomara que papai do céu nos permita tocar no coração das pessoas lá e me deixar viver em paz com meus ouros. Não é esperar um ou dois meses e levar tudo de novo. Deixa papai em paz, mano. Papai não faz nada de mal, não, mano. Papai só quer viver em paz.

Artista informou que não tem intenção em viver em pé de guerra com as autoridades. Ele, no entanto, não irá "recuar" caso tenha sua intimidade invadida.

"Castelo criado, família linda, tenho meus pertences que é o que eu amo: ouro e tenho meus carros. Deixa eu viver, mano. Eu não entro no caminho de ninguém. Agora, se pisar no meu quadrado, eu vou ter que "pa". Eu não vou recuar com todo respeito. Peço que me deixem em paz, eu mereço", afirma.

O cantor encerrou seu pronunciamento pedindo para polícia também agilizar para devolver os celulares, tablets e computadores. Ele e a família estão precisando dos equipamentos para retomarem a rotina.

Os ouros chegaram e só faltam os celulares que estão lá. São muitos e tô cansado de comprar novo. Tem que pegar pra perícia? Ok, mas devolve... Com todo respeito, só falta devolver o resto das paradas que são os celulares, os tablets e meus computadores pra jogar meu CS.

Um dos cordões apreendidos possui 18 quilates, diamantes, referência a nome de Jesus e ao nome do funkeiro. A peça, que ele utilizou no show realizado no Rock in Rio 2024, é avaliada em 2,8 milhões.

Da prisão ao habeas corpus

Poze deixou a prisão na terça-feira (3) após conseguir um habeas corpus. De acordo com o desembargador Peterson Barroso, da Primeira Vara Criminal de Jacarepaguá, a prisão de 30 dias seria excessiva para o prosseguimento das investigações.

O artista é investigado por suposta apologia ao crime e envolvimento com o Comando Vermelho. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o cantor realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV. A "segurança" desses eventos era garantida pela presença ostensiva de traficantes com armamento de grosso calibre, como fuzis.

Defesa de MC Poze do Rodo argumentou no pedido de habeas corpus que a prisão era ilegal e desproporcional, configurando uma violação à liberdade de expressão. O pedido destacava que as manifestações artísticas do músico, que retratam a realidade vivida em comunidades historicamente marginalizadas, são protegidas e não configuram incitação direta a crimes.