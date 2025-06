Influenciadora digital tem conta banida no Tiktok e é vista chorando na sede da rede social

Natalie Reynolds, influenciadora digital norte-americana de 26 anos de idade, foi flagrada chorando na frente da sede do Tiktok após ter seu perfil banido da plataforma. A imagem viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, 9.

A criadora de conteúdo teve sua conta derrubada após uma piada de mau gosto. Em maio, ela publicou um vídeo onde convencia uma moradora de rua a pular em um lago por 20 dólares (cerca de R$ 100 na cotação atual).

A publicação mostra que a mulher aceitou o desafio e pulou no Lago Lady Bird, em Austin, no Texas. Após ela estar na água, Natalie vira as costas e saí andando.

Internautas alegaram que a mulher não sabia nadar e que a influenciadora digital a abandonou.

Desde sua postagem, o vídeo tem gerado comentários negativos. Além disso, a criadora de conteúdo é alvo de muitas críticas por supostamente plagiar os vídeos de outra influenciadora digital, Brooke Monk, no Tiktok.