Influenciador choca ao fechar parque da Disney para encontro; veja valor

MrBeast, 27, alugou a Disneylândia inteira por uma noite para um passeio especial com a namorada, Thea Booysen, 27, e alguns amigos.

O que aconteceu

O programa custou nada menos que US$ 500 mil - cerca de R$ 2,78 milhões, na cotação atual - ao influencer norte-americano. "Vamos ter os encontros românticos mais caros do mundo, como esta, que inclui todo o parque da Disneylândia só para nós", detalhou ele, no vídeo mais recente de seu canal do YouTube.

MrBeast decidiu incluir a amada no roteiro para poder passar mais tempo ao lado dela. "Passo entre 20 e 25 dias por mês gravando vídeos, e não consigo dedicar tempo suficiente com ela. É por isso que quis fazer esse vídeo: para Thea e eu passarmos mais tempo juntos."

Na Disney, o influenciador e sua turma visitaram uma ala temática de Star Wars, andaram na roda-gigante e jantaram diante do castelo da Bela Adormecida. "A Disney não entrega as chaves [do parque] para qualquer um, mas, para esse encontro único na vida, tivemos o parque inteiro só para nós."