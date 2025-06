Grande revelação de Poliana muda os rumos do personagem em 'Vale Tudo'

Nesta segunda-feira (9), em "Vale Tudo" (Globo), Raquel nota o interesse de Dalva, uma fornecedora, por Poliana. Mais tarde, o sócio da cozinheira faz uma revelação íntima a Aldeíde: ele percebeu que é assexual.

A trama que envolve a orientação sexual de Poliana é nova. Isso não foi abordado na primeira versão da novela, exibida em 1988.

Na história original, Poliana era heterossexual e vivia um romance com Íris, vivida por Cristina Galvão. Por ora, essa personagem não está confirmada no remake.

Regina Duarte e Pedro Paulo Rangel viveram Raquel e Poliana em Vale Tudo de 1988; ao lado, Matheus Nachtergaele e Taís Araújo revivem os personagens Imagem: Irineu Barreto/Agência O Globo e Divulgação/Globo

Ainda neste capítulo: Odete gosta de saber que César será contratado pela TCA. Leila se encanta com os presentes de Marco Aurélio. César desconfia de Maria de Fátima e não conta que conheceu Odete. Heleninha conta a Ivan sobre o acidente com seu irmão. Odete pressiona Maria de Fátima a conquistar Afonso. Raquel estranha a presença diária de um cliente em seu restaurante. Odete chega ao restaurante onde César está com Maria de Fátima.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.