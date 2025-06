Gilda e Lucimar têm envolvimento amoroso inusitado no remake de 'Vale Tudo'

Gilda (Letícia Vieira) e Lucimar (Ingrid Gaigher) se envolvem com o mesmo homem nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

As duas mulheres estarão no meio de um triângulo amoroso com Pascoal (Leandro Léo), ajudante do bar do Poliana (Matheus Nachtergaele). Isso acontecerá após Lucimar se arrepender de ter ficado novamente com Vasco (Thiago Martins).

Gilda e Pascoal vão se aproximar ao investigarem Olavo (Ricardo Teodoro). A funcionária de Raquel (Taís Araújo) vê, no clube, o homem que a atropelou junto de César (Cauã Reymond) e decide investigar qual é a ligação entre os dois.

A jovem conta com a ajuda de Pascoal para seguir a dupla de vilões. Nesse momento, um clima de romance surge entre eles.

No entanto, Gilda vai sofrer com ciúmes de Lucimar. Durante uma conversa no restaurante, o funcionário de Poliana demonstra interesse pela mãe de Jorginho (Rafael Fuchs).

A garota observa o momento entre Lucimar e Pascoal e se mostra visivelmente incomodada. Gilda, tomada pelo ciúme, sai do local furiosa, deixando clara sua inquietação.

A trama é uma atualização inédita do remake escrito por Manuela Dias. Na primeira versão de "Vale Tudo", exibida em 1988, Gilda era um menino e se chamava Gildo; já Lucimar não tinha nenhum envolvimento amoroso.

Pascoal (Leandro Léo) estará no meio de um triângulo amoroso em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.