Fofocas, ex-BBBs e shows para 75 mil pessoas: tudo sobre o São João da Thay

Depois de uma semana intensa com pré-eventos, uma viagem para os Lençóis Maranhenses com diversos ex-BBBs e influenciadores, e dois dias de festa em São Luís, chega ao fim a sétima edição do São João da Thay, a primeira que ofereceu diversos shows gratuitos, se consolidando como uma das principais festas juninas da região.

Segundo levantamento da Polícia Militar, 75 mil pessoas estiveram no Espaço Reserva, local do evento. Foram 30 mil na sexta-feira, e 45 mil no sábado prestigiando o evento beneficente de Thaynara OG.

No palco, shows com João Gomes, Joelma, Marcia Fellipe, J. Eskine, Pedro Sampaio, Limão com Mel, além de diversas atrações locais com importantes grupos da cultura popular maranhense.

Reunião de ex-BBBs

Já virou tradição, o São João da Thay reunir os ex-participantes da última edição do BBB. Além da campeã, Renata Saldanha, passaram por lá Eva, Aline, Vinicius, Giovanna, Guilherme, Delma e os irmãos Diego e Daniele Hypolito.

Bem mais tranquilos que o elenco do BBB 24, os ex-BBBs deste ano viveram "em harmonia" e não geraram muitos burburinhos nos bastidores.

Renata e Eva foram as menos enturmadas com o restante do grupo. Aline e Vinícius roubaram a cena ao lado do ex-BBB Lucas Pizane, e foram os "reis da animação".

São João da Thay reúne famosos Imagem: São João da Thay reúne famosos

Pegou mal para Gracyanne

Teve ex-BBB confirmando presença e dando bolo no evento. Gracyanne Barbosa foi anunciada pelo São João da Thay, mas decidiu não comparecer de última hora.

Segundo fontes de Splash, a musa fitness recebeu as passagens de avião, era esperada nos passeios para os Lençóis Maranhenses, e passou a ignorar o promoter da festa por alguns dias, perdendo o voo.

A situação ficou ainda mais chata porque Gracyanne mandou a acompanhante para a viagem, e deixou a impressão de que só aceitou o convite para a irmã também ser convidada.

Os destaques entre os famosos

Além dos ex-BBBs, Nicole Bahls foi um dos destaques desta edição. Ela se tornou a "solteira cobiçada" do evento, mas decidiu dar um fora em todos que tomaram iniciativa. Pequena Lo, Rita Batista, os atletas Jaque e Murilo, do vôlei, e a atriz Cristiana Oliveira também marcaram presença.

Novos casais

Giovanna Jacobina, logo na primeira noite, já trocou beijos com Ícaro Bonfim, influenciador baiano. O romance, no entanto, não durou todos os dias do evento, e tudo indica até que a fila já andou para o bonitão.

Diego Hypolito não chegou a formar um casal na festa junina, no entanto, segundo apuração de Splash, de forma discreta, ele deu alguns beijos escondidos.

Mas o casal da festa mesmo foi formado pela própria anfitriã. Thaynara OG apresentou o novo namorado no jantar de boas-vindas do São João. O bonitão é engenheiro, tímido, e se chama André Ferraz. Eles estão juntos há alguns meses.

Thaynara OG e o novo namorado, André Ferraz, em jantar para promover o São João da Thay Imagem: Eduardo Martins/Brazil News

Fofoca cifrada

Para encerrar a cobertura, Splash deixa aqui uma "fofoquinha" no melhor estilo "cifrada", sem revelar nomes, mas com algumas dicas.

Um influenciador alto e bonitão do evento, que foi para a viagem praticamente namorando uma ex-reality, deu uns beijos em uma cantora durante um after "escondido".

Ele pediu para os jornalistas não revelarem o nome dele, mas, nos dias seguintes ao início do affair, não fez questão de ser muito discreto e desfilou com a cantora pela festa. Quem será que aprontou isso?