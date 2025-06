Filho de Luciano Camargo perde 17 kg em 5 meses após mudar estilo de vida

Nathan Camargo, 30, filho de Luciano Camargo, revelou que perdeu 17 kg após mudar seu estilo de vida.

O que aconteceu

Lutando há muitos anos contra a balança, o filho do cantor sertanejo contou que decidiu em janeiro deste ano mudar de vida. "No dia 18 de janeiro eu dei o primeiro passo pra mudar o quadro que eu me encontrava. Eu estava com 103 kg e 38% de gordura corporal, insatisfeito, cansado e decidido a mudar", relatou em uma publicação no Instagram.

Em seu relato, ele ainda contou que tentou por diversas vezes mudanças radicais, que eliminavam de 10 kg a 15 kg — mas que não adiantavam a longo prazo. "Dessa vez eu resolvi fazer de forma diferente, para que minha mente se adequasse e eu não tomasse o efeito rebote", contou.

Entre as mudanças, ele contou que se matriculou em uma boa academia e contou com acompanhamento profissional e médico. "Treinei de segunda a sábado, sem desculpas. Mas mudança de verdade também precisa de orientação profissional. Tive o privilégio de ser acompanhado pela Dra. Júlia, nutróloga incrível, que me guiou com competência, cuidado e excelência em cada etapa."

Como consequência, em cinco meses, Nathan se mostrou satisfeito com seus resultados. "Hoje compartilho com alegria: 86 kg, 21,5% de gordura corporal. A jornada ainda continua, essa é só a primeira etapa do meu objetivo, mas celebro essa vitória com o coração grato, Deus esteve comigo a todo tempo, nos meus treinos e corridas onde faço minha espiritualidade e me conecto ainda mais com Ele, é de onde vem minha força. Toda honra e glória a Ele sempre!".