Eliezer comenta críticas após virar evangélico: 'Já fui esse cara'

Eliezer, 35, se abriu sobre sua vida após se tornar evangélico e reagiu às críticas que recebeu.

O que aconteceu

O ex-BBB contou como se sente sobre os comentários e "piadas" sobre sua conversão religiosa. "Não me incomoda. Pra ser muito honesto, eu já fui esse cara que faz esses comentários, mas depois de tudo o que aconteceu, percebi que só entende o processo quem já viveu, e o processo é individual", escreveu.

O influenciador disse não se preocupar com os questionamentos. "Não me sinto no lugar de ter que provar para as pessoas que o meu processo é verdadeiro, porque quem realmente precisa saber não me pede pra provar, Ele já sabe", afirmou ele ao responder perguntas no Instagram.

Quando me questionam 'por que agora?', eu não tenho essa resposta, foi quando Deus se revelou pra mim e os planos de Deus são perfeitos, quem sou eu para questioná-lo. Eliezer

Eliezer ainda respondeu como está a vida depois que ele e a esposa, Viih Tube, se converteram. "Leve, com percepções e entendimentos sobre família e amor que eu não tinha antes. Deus preencheu todos os vazios em mim e o meu processo de buscá-lo tem sido de muitos aprendizados", afirmou.