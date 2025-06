Datena faz desabafo em estreia na RedeTV!: 'Vivi períodos ruins na TV'

José Luiz Datena, 68, fez a sua estreia oficial na RedeTV! no comando do jornalístico Brasil do Povo. O apresentador, que deixou o SBT no último dia 3 de maio e assinou com a RedeTV três dias depois, agradeceu o carinho dos colegas da nova emissora e afirmou estar num lugar onde "viverá bons momentos" após "períodos ruins na TV".

O que aconteceu

Datena entrou ao vivo na primeira edição do Brasil do Povo bem à vontade. O apresentador brincou com seus repórteres, deu as tradicionais broncas na equipe quando algo não estava conforme o seu gosto e puxou discurso de contentamento em ver a atração não ser interrompida por comerciais.

"Bom, primeiro lugar, você já percebeu que os intervalos são de 1 minuto, 1 minuto e 20. Então, não tem muita interrupção comercial. São recados rápidos e a gente tem que valorizar os nossos clientes. É uma emissora comercial e assim que a gente recebe dinheiro, né, pra pagar os comerciais, mas são comerciais rápidos e rasteiros", disse ele.

AGORA: Com cenário FÍSICO, Datena estreia na RedeTV no #BrasilDoPovo pic.twitter.com/zD7OgeaJsX -- Brenno (@brenno__moura) June 9, 2025

Em seguida, o apresentador fez questão de agradecer o "acolhimento" dentro da RedeTV! e desabafou que o momento parece der "bom" após 'períodos ruins na TV'. "Queria parabenizar, mais uma vez, toda equipe técnica, os jornalistas, eu tô emocionado. O pessoal que tá atrás das câmeras, pessoal todo que trabalhou pra fazer esse programa, pessoal do RedeTV! News, que nos ajuda pra caramba, o nosso chefe de redação, parabenizar a todos. Muito obrigado".

Jamais esperava uma acolhida tão boa assim. A gente vive períodos bons e ruins na televisão. Esse parece ser um período de um início muito bom e gente muita boa, extremamente competente. Para um primeiro programa é fantástico, impressionante.

José Luiz Datena

Apresentador concluiu a primeira edição de seu telejornal celebrando não ter intervenção política da RedeTV!. "Queria agradecer a audiência do Brasil do Povo. Com muito orgulho, estou de volta à RedeTV e trabalhando com uma equipe extraordinária, com gente que procura informar você com isenção, com isenção de palavras políticas. Aqui não tem direita, esquerda e centro aproveitando disso."

Veja você o que aconteceu nos Estados Unidos, regime totalitário de direita e esquerda dá nisso [agressões ao povo]. Uma repórter é atingida de forma proposital por uma bala de borracha, entendeu? É isso que dá partir pra ditaduras de direito e esquerda. Em primeiro lugar, o povo e a constituição brasileira.