Corpo de miss baiana é encontrado no Paraná; humorista diz ter estrangulado

O humorista Marcelo Alves confessou, na tarde de hoje, à PC-PR, a Polícia Civil do Paraná, o assassinato de Raissa Suellen Ferreira da Silva, 23, eleita Miss Serra Branca Teen em 2020. A vítima, que era amiga do suspeito, estava desaparecida desde o dia 2 de junho em Curitiba. As informações foram confirmadas a Splash pela polícia.

O que aconteceu

Após admitir o crime, Alves levou os agentes até uma área de mata no município de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, onde o corpo da jovem foi encontrado enterrado.

Natural de Paulo Afonso (BA), Raissa vivia há três anos na capital paranaense e, de acordo com familiares, planejava mudar-se para Sorocaba (interior de SP) em busca de novas oportunidades de trabalho. O caso segue sob investigação.

Segundo a polícia, Marcelo Alves confessou a autoria da morte da jovem. Em depoimento, ele conta que teria oferecido à vítima uma oportunidade de emprego em São Paulo e disse que a levaria para aquela cidade.

"No dia em que partiriam em viagem, ele a encontrou e admitiu que a informação era falsa e que, na verdade, tinha a intenção de contar que nutria sentimentos por ela. Neste momento, de acordo com ele, a vítima teria ficado alterada e ele a enforcou. Após constatar o óbito, ele informou que teria enrolado o corpo em um plástico e o levado com a ajuda do filho até a cidade de Araucária, na região metropolitana de Curitiba",

diz nota enviada a Splash

Policiais encontraram um corpo na área indicada; pai e filho serão autuados em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver.