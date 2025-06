Cantor country atropela e mata mulher na faixa de pedestres

O cantor country Conner Smith, 24, se envolveu em um acidente de carro fatal em Nashville após atropelar e matar uma mulher que atravessava a faixa de pedestres.

O que aconteceu

De acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville à People, Smith dirigia uma picape ontem quando atropelou Dorothy Dobbins, 77. Ela atravessava a rua dentro de uma faixa de pedestres sinalizada.

A nota da polícia informou que ela foi socorrida, mas morreu no hospital. "O fator que contribuiu para este acidente parece ser Smith não ter dado passagem ao pedestre".

Uma investigação sobre o acidente está em andamento. A equipe do cantor confirmou à revista que ele esteve envolvido em um "acidente de carro que tragicamente ceifou uma vida".

Segundo uma fonte da revista, o cantor não estava sob efeito de álcool nem distraído com o celular. O acidente ocorreu no último dia do CMA Fest anual, um festival de música country em Nashville.