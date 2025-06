Canal Viva vira Globoplay Novelas nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira, 9, às 20 horas, o Canal Viva passa a se chamar Globoplay Novelas, com programação dedicada inteiramente à teledramaturgia. O canal estará disponível nos mesmos pacotes de operadoras em que o Viva já era exibido, além do plano Premium da plataforma Globoplay.

A mudança marca os 15 anos do canal e reforça a integração com o ecossistema de conteúdos da Globo.

Além dos clássicos que já marcavam a grade, as novas faixas vão reunir tramas do acervo e produções mais recentes, incluindo os folhetins Originais Globoplay, e até produções internacionais.

Como será a programação do Globoplay Novelas?

As novelas que já estavam sendo reprisadas no Viva seguem na programação: Roque Santeiro (1985), Quatro por Quatro (1995), Plumas & Paetês (1980), Caras & Bocas (2009) e Celebridade (2003).

A primeira novidade nacional é Além do Tempo, que terá sua primeira reprise dez anos após a transmissão original. Escrita por Elizabeth Jhin, a trama gira em torno do romance entre Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso).

Dividido em duas fases, o folhetim mostra o casal no século 19 e um reencontro 150 anos depois, em outra vida.

A novela será exibida de segunda a sábado, às 20h05, com reapresentações às 3h45 e às 15h25, e com maratonas aos domingos, a partir das 11 horas.

Dois títulos estreiam na faixa internacional. O Amor Invencível, versão mexicana da novela portuguesa Mar Salgado, vai ao ar de segunda a sábado, às 20h55, com reapresentação às 2h05, às 4h30 e às 10h25.

Hercai: Amor e Vingança, novela turca, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h45, com reapresentações às 5h20, às 9h35 e às 17h05.

Guerreiros do Sol

Outra novidade é a terceira novela Original Globoplay, uma releitura do cangaço inspirada livremente na história de Lampião e Maria Bonita. A estreia será simultânea no streaming e no canal linear, na quarta-feira, 11 de junho.

No Globoplay, os episódios serão disponibilizados semanalmente, cinco por vez. Na TV, a novela será exibida de segunda a sexta-feira, às 22h40, com reapresentação às 6h10 e às 16h15.

Aos sábados, o capítulo de sexta será reprisado. Já aos domingos, a partir das 21h30, haverá uma maratona com os capítulos da semana.

Batalha de Novelas

O canal também abre espaço para interações com o público com a iniciativa batizada de Batalha de Novelas, em que os espectadores escolhem qual trama desejam ver na programação. Com a reformulação do canal, mais de 200 novelas do catálogo do Globoplay passam a compor a base de conteúdos disponíveis para o público, segundo a Globo.

A votação será feita por meio de uma enquete no Gshow, e a novela vencedora estreia em 7 de julho - será, então, exibida de segunda a sábado, às 11h15, com reapresentação às 19h20.

A primeira disputa é entre duas Helenas de Manuel Carlos: a Helena de Por Amor, vivida por Regina Duarte, e a Helena de Laços de Família, interpretada por Vera Fischer.