Blake Lively se pronuncia após vencer Baldoni: 'Processo retaliatório'

Blake Lively, 37, usou suas redes sociais para falar sobre a vitória judicial contra Justin Baldoni, 41. O resultado da ação perdida por Baldoni foi divulgado hoje.

O que aconteceu

Blake comentou a vitória em um Stories publicado na sua conta do Instagram. "Na semana passada, estive orgulhosamente ao lado de 19 organizações unidas na defesa dos direitos das mulheres de se manifestarem por sua segurança. Assim como tantas outras, senti a dor de um processo judicial retaliatório, incluindo a vergonha fabricada que tenta nos destruir."

O processo contra mim foi derrotado, mas muitas não têm os recursos para se defender. Estou mais determinada do que nunca a continuar defendendo o direito de toda mulher de ter voz na sua proteção, incluindo segurança, integridade, dignidade e sua história. Blake Lively

A atriz ainda divulgou uma lista de organizações que podem ajudar mulheres. "Existem proteções disponíveis. Confira algumas das organizações incríveis abaixo para obter recursos e informações. Com amor e gratidão às muitas que estiveram ao meu lado, muitas das quais conheço. Muitas de vocês eu não conheço. Mas nunca deixarei de valorizar ou defender vocês".

Baldoni processou os artistas e o jornal por difamação em meio a polêmicas no set de gravações de "É Assim que Acaba". As ações movidas contra o casal de atores e o The New York Times eram de US$ 400 milhões e US$ 250 milhões, respectivamente (mais de R$ 2,2 bilhões e R$ 1,3 bilhão na cotação atual).

Um juiz rejeitou os processos movidos pelo diretor e sua produtora Wayfair. A informação foi divulgada hoje pelo TMZ, que teve acesso aos documentos.