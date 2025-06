Após reverter vasectomia, Ivan Moré anuncia que será pai: 'Recomeços'

O jornalista Ivan Moré, 48, anunciou que sua noiva Giovana Lemos, 25, está grávida.

O que aconteceu

Pai de dois filhos de outro casamento, o jornalista conta para os herdeiros que eles ganharão uma irmã. "Vocês foram muito importantes na vida do papai, porque vocês aceitaram o papai ficar com a Gio, ver o papai recomeçar a vida dele, um novo lar com vocês. Então vocês são as pessoas mais importantes", Ivan começa a falar em um vídeo publicado no Instagram.

Na legenda, Ivan Moré refletiu sobre recomeços. "Ah, como a vida é surpreendente. Planos que mudam. Ciclos que se fecham. E, quando parece que um caminho está definitivamente encerrado, uma decisão ousada pode reabri-lo", escreveu

O jornalista afirmou que passou pela reversão da vasectomia para que a chegada do terceiro filho fosse possível. "A reversão de uma vasectomia foi esse passo. Um ato concreto de acreditar que um novo começo era possível, mesmo sem garantias. E o resultado é a maior prova de que recomeços são possíveis".

Ele ainda continuou no texto: "O terceiro filho é a resposta à pergunta que eu me fazia e acredito que muitos se fazem: é tarde demais para tentar de novo?

A resposta é não. Famílias se transformam. Irmãos ganham um novo laço. E uma história que parecia concluída ganha seu capítulo mais surpreendente".

Por fim, o jornalista ainda revelou que ele e sua noiva estão esperando uma menina, que se chamará Amora. "Bem-vinda, minha bonequinha. Sua chegada é a definição pura de o recomeço de uma família feliz!".

Ivan Moré e Giovana se conheceram em 2021, quando começaram a trabalhar juntos. Foi apenas em 2022 que os dois engataram um relacionamento e no começo de 2024 ficaram noivos.