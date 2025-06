Após exposed de ex, Carol Nakamura comenta fim do casamento: 'Chocada'

Carol Nakamura, 42, comentou o fim de seu casamento com o ator Guiherme Leonel, 33, que expôs alguns dos motivos do término nas redes sociais.

O que aconteceu

Em conversa com a Quem, Carol comentou o choque com a decisão do ex-marido. "Eu fiquei chocada, né, mas cada um sabe o que faz e o que fala".

Tenho um carinho muito grande pelo Guilherme. Acho que tivemos um casamento muito lindo e infelizmente ele postou o que ele quis postar no momento. Acredito eu que ele tenha se arrependido, porque esse post não existe mais, mas só desejo o bem dele. Carol Nakamura

Em maio, Guilherme Leonel fez uma publicação para anunciar o fim do casamento, alegando que a ex-dançarina foi ingrata. "Ao longo desses anos, atravessei algumas crises pelas pressões colocadas diariamente, para fazer tudo, enquanto você estava sentada mexendo no celular", disse.

O rapaz ainda afirmou que o "pagamento" por toda sua dedicação foi depressão e síndrome do pânico. "Nunca era o suficiente para você, sempre era pouco".

Carol Namakura e Guilherme estavam juntos desde 2019. Os dois chegaram a adotar um menino, que posteriormente foi devolvido à família biológica, e se casaram em 2020, em meio à pandemia do Covid-19.