Qual foi o último papel de Alexandre Frota na Globo, há 26 anos?

Alexandre Frota, 61, voltou à tela da Globo ontem após mais de 25 anos.

O que aconteceu

A última aparição de Frota na emissora foi em 1999. Ele participou da 5ª temporada de Malhação, que ficou conhecida como "Malhação.com".

Frota interpretou o lutador Robson. Na época, a novela ainda se passava numa academia, e o personagem de Frota foi contratado para dar aulas de jiu-jitsu.

Apesar de lutador, o personagem é um pacifista. Após deixar um oponente em coma numa briga, Robson decide nunca mais usar a violência e adota uma filosofia zen: "Eu tive que orar, meditar, estudar muito para encontrar os meus próprios abismos e depois merecer o perdão", explicou a Priscila, personagem de Gisele Fraga.

Alexandre Frota e Gisele Fraga eram par romântico em 'Malhação.com' Imagem: Reprodução/Globoplay

Frota cometeu gafe em um dos capítulos. O erro aconteceu quando Beto (Jonas Torres) perguntou a Robson se era uma boa ideia andar armado como forma de defesa. O personagem de Frota, então, respondeu: "Com toda essa campanha contra o desarmamento, você ainda quer andar armado?" — a frase não faz sentido, já que ser contra o desarmamento é ser a favor das armas. A gafe foi ao ar e virou notícia na Folha de S. Paulo em maio de 1999.

Depois, ele atuou em outras emissoras. Frota fez participações em "Marisol" (2002) e "Meu Cunhado" (2004), ambas do SBT, e em "Turma do Gueto" (2004), na Record. Entre 2004 e 2011, interpretou o Capitão Monumento no quadro B.O.F.E. de Elite, do "Show do Tom" (Record).

No Domingão, Frota falou sobre sua trajetória profissional. "De chefe da torcida do Flamengo a galã de novela, jogador de futebol americano do Corinthians e deputado federal, a minha vida tem sido muito intensa. Eu sofri muito, mas calado. Em 2006, me tornei o principal ator de filmes adultos do país. Fiz isso para não morrer de fome", disse em carta a Luciano Huck.