'A Viagem': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 9 a 13/6

A reprise da novela "A Viagem", escrita por Ivani Ribeiro, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 9 de junho

A polícia persegue os fugitivos e um deles é baleado. Alexandre e Mãozinha rendem um motorista de caminhão. Guiomar conta a Andrezza que Raul concordou em fazer os exames. Cininha sente ciúmes de Tibério com Fátima. Alberto diz a Estela que decidiu afastar Diná dos seus pensamentos. Bia e seus amigos resolvem seguir o Mascarado para descobrir onde ele mora. Bia cai dentro do quarto do Mascarado, que a coloca pra fora. Alexandre e Mãozinha são recapturados. Lisa diz que quer namorar Raul só para provocar Diná. Tibério revela a Alberto que Estela é apaixonada por ele. Otávio vai ao hospital fazer os exames que Alberto solicitou. Diná encontra Queiroz e descobre que Téo a enganou com a história da amiga que ia se separar. Diná vai até a casa de Otávio confrontá-lo sobre a mentira e os dois discutem.

Terça-feira, 10 de junho

Otávio garante a Diná que não teve culpa de nada. Tato não gosta da briga e manda Diná embora. Tibério diz a Estela que seu marido vai voltar. Otávio liga para Téo e avisa que Diná descobriu a farsa. Maroca lê no jornal a notícia da fuga de Alexandre e toda a família fica sabendo do ocorrido. Otávio e Okida decidem arquivar o caso do assassino da filha do jardineiro. Lisa, ao saber que Alexandre tentou fugir, diz ao pai que não pode mais ficar em casa. Ela teme que o ex-namorado queira se vingar. Téo diz a Diná que irá embora, que quer se separar dela. Diná tenta impedir que Téo vá embora e garante que não vai admitir a separação. Téo desabafa com Alberto sobre a separação. O médico pede que Téo espere passar o aniversário de Maroca e Alexandre. Estela aconselha Diná. Alberto comenta com Otávio que Téo irá se separar de Diná.

Quarta-feira, 11 de junho

Otávio se empolga com a chance de ter Diná. Téo conta a Raul sobre a separação, depois, volta para a casa, mas repele os carinhos de Diná. Otávio se interna no hospital para realizar exames. Diná pergunta se Téo ainda o ama, e ele se esquiva. Maroca aconselha Diná a pedir desculpas a Otávio e ela assente. Lisa vai com Mauro a uma exposição na galeria de Diná. Ela provoca a rival e as duas discutem. Paty pede ao pai que ele não saia de casa. Alexandre diz que já está morto por dentro. Diná conta a Téo que pediu desculpas a Otávio e os dois acabam fazendo as pazes. Diná conta a Téo sobre a briga com Lisa. Otávio sai do hospital e Alberto promete levar o resultado dos exames. Alexandre briga com um preso na cela.

Quinta-feira, 12 de junho

Maroca se arruma para sua festa de aniversário e ganha carinho das filhas. Josefa aparece no aniversário e Diná a trata com educação. Regina e Edineia, colegas de trabalho de Estela, aparecem de surpresa. Regina e Téo trocam olhares. Os dois dançam juntos, Diná não gosta e pede que Alberto separe os dois. Sozinha, Diná se descontrola e rasga seu vestido. Regina vai embora e Téo fica orgulhoso por Diná não ter reagido agressivamente em público. Estela sente ciúmes de Alberto. Fátima e Cininha disputam Tibério. Zeca e Bárbara se beijam. Chega o dia do aniversário de Alexandre. Ele consegue improvisar um estilete com a colher. Naná convida Bia para ir almoçar na casa de Tato com ela. Alberto fala sobre sonhos com Otávio, que diz querer Diná para si. Estela briga com Regina por causa do comportamento dela na festa de Maroca. Diná alerta Estela sobre Regina ser mau caráter. Téo visita Alexandre, que o recebe com rispidez. Alexandre tenta matar Téo com o estilete.

Sexta-feira, 13 de junho

Com a ajuda dos guardas, Téo consegue escapar de Alexandre. Maroca e Guiomar repreendem pela forma como Andrezza trata Paty. Bia vai com Naná para a casa de Otávio e ele fica sabendo que ela é sobrinha de Diná. Alexandre reforça a Diná que vai se vingar de todos. Alberto pede que Estela não o veja como irmão. Raul diz a Andrezza e Guiomar que tem medo das ameaças de Alexandre. Diná tenta provocar, mas Téo diz que não tem ciúmes dela. Diná garante a ele que não irá se separar nunca. Tibério e Estela falam sobre o sentimento de Alberto. Ela diz que tem medo de sofrer novamente. Cininha se declara para Tibério. Otávio revela a Alberto que esteve no hospital e conversou com outro médico. Diná diz a Maroca que vai procurar Lisa para pedir desculpas. Estela vê Bia conversando com o mascarado, arrasta a filha para casa e exige que ela fique afastada dele. Depois, ela confidencia a Tibério que teme que o mascarado seja Ismael.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.