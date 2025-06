Sofia Vergara posa de topless e celebra: 'Chegou o verão'

A atriz colombiana Sofia Vergara, 52, celebrou a chegada do verão no hemisfério norte com uma foto de topless na beira da piscina.

O que aconteceu

Vergara postou foto de topless e fio dental. "Chegou o verão", escreveu ela na agenda.

A atriz mora nos Estados Unidos. Ela vive em uma mansão localizada em Bervely Park, em Los Angeles.

Seguidores elogiaram atriz. "Você é insuperável", disse um fã. "Espetacular", comentou outro. "A mulher mais linda", escreveu um terceiro.