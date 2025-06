Rafael Cardoso é condenado a indenizar em R$ 25 mil gerente agredido

Rafael Cardoso, 39, foi condenado a pagar R$ 25 mil em indenização ao gerente de um bar agredido por ele em fevereiro de 2024. A reportagem entrou em contato com a defesa do ator, que informou não estar mais no caso. O espaço segue aberto para um posicionamento.

O que aconteceu

O juiz Mario Cunha Olinto Filho afirmou na decisão que as agressões "ferem a honra de forma indubitável". "Sobretudo por ter sido presenciada por terceiros, estando o autor em flagrante desvantagem física", diz trecho da decisão a qual a reportagem teve acesso.

Imagens do circuito de segurança gravaram o artista agredindo o gerente João Fernando Valente Brito em 26 de fevereiro de 2024. Segundo Brito, Rafael chegou ao bar em seu carro com uma freada brusca, assustando os clientes que estavam no local.

Em depoimento à Polícia Civil, a vítima disse ter ido até a mesa em que o artista estava após ser chamado. Lá, o ator apertou sua mão e teria dito "eu vou te matar". O idoso então se afastou, momento em que recebeu um soco na nuca.

Gerente disse que ficou ferido e esteve no IML para fazer exame de corpo de delito. Ele, no entanto, não explicou o que teria motivado a briga. "Tudo o que fiz foi tentar me defender dessa loucura que deu nele", disse em entrevista ao jornal O Globo.

Brito também contou que estava se recuperando de uma cirurgia. "Tenho três meses para me recuperar por conta da cirurgia. Uma tela foi colocada. Foi uma operação de hérnia inguinal. Obviamente, por isso nem sequer briguei, sequer me defendi. Só defendi minha cirurgia."

Processo criminal foi arquivado após acordo

O processo criminal, que surgiu após o caso ser registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca), foi arquivado em agosto do ano passado. O Ministério Público propôs a extinção do processo após o ator concordar em pagar dois salários mínimos a uma instituição.

Não satisfeito, Brito abriu outro processo na esfera judiciária. A Justiça atendeu integralmente ao pedido de indenização do gerente.