Quem é o rapper iraniano condenado à morte por blasfêmia e insulto ao Islã

O rapper Amir Hossein Maghsoudloo, conhecido como Tataloo, enfrenta uma sentença de morte no Irã após ser condenado sob acusações de blasfêmia, insulto ao profeta Maomé e ao Islã e disseminação de propaganda contra o governo.

Ele está preso desde o final de 2023, quando foi condenado, inicialmente, a cinco anos de prisão por blasfêmia. No entanto, essa condenação foi revogada e, em janeiro, foi condenado à morte. O rapper também já foi condenado por promover prostituição e corrupção moral.

Quem é Tataloo

Tataloo foi um dos pioneiros do rap no Irã, iniciando sua carreira no início dos anos 2000. Sem conseguir obter licença oficial para atuar como músico no país, ele se mudou para Istambul, na Turquia, em 2018.

Suas letras se tornaram cada vez mais políticas após a morte de Mahsa Amini, jovem de 22 anos que foi presa por usar o véu mostrando um pouco de cabelo, em 2022. Uma onda de protestos tomou o país logo depois e muitas jovens deixaram de usar a vestimenta obrigatória.

Tataloo também apareceu em videoclipes que criticavam as autoridades iranianas. No entanto, em 2015, ele apareceu em um video em apoio à Guarda Revolucionária e ao programa nuclear iraniano, criticado por países ocidentais. Ele nunca explicou o gesto, mas foi interpretado como uma tentativa de aproximação com o governo para ter mais liberdade.

اینهمه رنگ به هر دیواری نمیشینه ! بتونه میخواد !! آستر میخواد ! هنر میخواد ! صبر میخواد ! لیاقت میخواد ! کوفت میخواد ! زهرمار میخواد ! pic.twitter.com/kLpUxjlHBp -- Amir Tataloo (@tatalioo) September 18, 2022

Ele também tinha popularidade nas redes sociais, com transmissões ao vivo. No entanto, em 2020, o Instagram desativou sua conta após ele convocar meninas menores de idade para se juntarem ao seu "time" para sexo. Ele também admitiu ter usado drogas.

Em dezembro de 2023, a Justiça iraniana anunciou que o artista havia sido entregue ao Irã pelas autoridades turcas, que aceitaram um pedido feito por um tribunal revolucionário de Teerã. No mês passado, a Suprema Corte iraniana confirmou a sentença de morte e disse que ela "está pronta para execução".

*Com informações da AFP e RFI