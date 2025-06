Príncipe William pede ação urgente para proteger oceanos

LONDRES (Reuters) - O príncipe britânico William pediu neste domingo a líderes globais e empresas que tomem medidas urgentes para proteger os oceanos do planeta, dizendo que esse é um desafio "como nenhum outro que já enfrentamos antes".

Falando antes da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que começa na França na segunda-feira, William disse que o aumento da temperatura do mar, a poluição plástica e a pesca excessiva estão pressionando ecossistemas frágeis e as pessoas que dependem deles.

"O que antes parecia ser um recurso abundante está diminuindo diante de nossos olhos", disse William, herdeiro do trono britânico, ao Fórum de Economia e Finanças Azuis, em Mônaco.

"Simplificando: o oceano está sob enorme ameaça, mas ele pode se recuperar. Porém, somente se agirmos juntos agora", disse ele ao encontro de investidores e autoridades.

A conferência da ONU desta semana tem como objetivo fazer com que mais países ratifiquem um tratado sobre a proteção da biodiversidade dos oceanos, que atualmente não tem signatários suficientes para entrar em vigor.

William discursou na reunião deste domingo como fundador do Prêmio Earthshot, lançado pelo príncipe em 2020 com o objetivo de fazer grandes avanços a fim de enfrentar problemas ambientais dentro de uma década.

No sábado, o gabinete de William divulgou um vídeo dele conversando com David Attenborough, um dos mais conhecidos naturalistas do mundo, sobre seu mais recente documentário "Oceanos", que examina a situação dos mares.

"Quando vi pela primeira vez as fotos que foram tiradas para esse filme, fiquei chocado com o que fizemos com o fundo do oceano", disse Attenborough a ele. "Se você fizesse algo remotamente parecido com isso em terra, todos estariam em pé de guerra."

(Por Michael Holden)