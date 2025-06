Paulo Betti faz rara aparição com João, seu filho com Maria Ribeiro

Paulo Betti, 72, foi fotografado em passeio com o filho, João, 22.

O que aconteceu

O ator foi fotografado enquanto saía para almoçar com o filho mais novo hoje. Eles comeram em um restaurante na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

João Betti, filho de Paulo, é fruto do antigo relacionamento do ator com a atriz e escritora Maria Ribeiro, 49. O casal esteve junto de 2001 a 2005.

Além de João, Paulo é pai de duas mulheres: Juliana Betti, de 48 anos, e Mariana Betti, de 45. Ambas nasceram de seu relacionamento com a atriz Eliane Giardini, de 72 anos. Paulo e Eliane foram casados de 1973 a 1997.