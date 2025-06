Maria de Fátima desarma Odete com resposta surpreendente em 'Vale Tudo'

Odete (Debora Bloch) vai colocar Maria de Fátima (Bella Campos) contra a parede em "Vale Tudo", mas não esperava que a filha de Raquel (Taís Araujo) teria uma resposta na ponta da língua.

Como vai ser

A ricaça marca um almoço com Fátima para exigir que ela agilize o plano com Afonso (Humberto Carrão). Isso acontece após Solange (Alice Wegmann) voltar ao Brasil e colocar o plano de Odete em perigo.

Odete sobe o tom contra Fátima: "O que eu quero saber, Maria de Fátima, é se eu devo procurar outra aliada, ou se você tem cacife pra conquistar um Almeida Roitman".

Maria de Fátima não se acanha. "Dona Odete, desculpa, mas eu acho que a senhora tá me confundindo. Eu não sou nenhuma profissional do ramo não... "Eu sou uma menina de Foz do Iguaçu, fui criada numa casa com avô, com mãe. Assim, eu tenho meus sonhos, meus projetos, mas... Eu não tô aqui sendo contratada pra nada aqui não", responde a jovem.

A réplica desarma Odete, que dá o braço a torcer. "Tá certa. Gostei da sua resposta... Eu gosto de você. Eu gosto da sua rapidez, dessa originalidade", admite a bilionária.

Fátima, então, faz uma garantia: "Obrigada. Eu vou conquistar o Afonso, dona Odete, mas tem que ser de verdade. Eu não quero só ir pra cama com ele, isso eu já fiz. Ele vai me pedir em casamento".