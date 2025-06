Luciana Gimenez diz que não gostou de engravidar: 'Engordei 30 kg'

Luciana Gimenez, 55, disse que gosta de ser mãe, mas admitiu que não curtiu a experiência de ficar grávida.

O que aconteceu

Gimenez afirmou se incomodar com as transformações que a gestação provoca no corpo da mulher. "Nossa, eu não gostei. Sou vaidosa. Não gostava de ficar grávida, apenas da situação de ter filho. Aquilo [a barriga] vai crescendo e você sabe que não vai melhorar até ter o filho... Você fala: 'meu Deus, ainda tem seis meses disso'. É difícil", declarou no podcast Bagaceira Chique, que ela mesma comanda.

A apresentadora explicou que engordou 30 kg nas gestações de seus dois filhos, o que era dolorido. "Estive grávida duas vezes na vida e eu engordei 30 kg [em cada uma]. Na última gestação, o Marcelo [então marido] tinha que me empurrar para eu subir a escada, porque é difícil... Imagina você pegar uma mochila de 30 kg e colocar nas costas... Aquilo dói... Dói as costas, os joelhos".

Luciana Gimenez foi mãe a primeira vez de Lucas Jagger, 26, do relacionamento com Mick Jagger. Ela também deu à luz Lorenzo, 14, do casamento com o empresário Marcelo de Carvalho.