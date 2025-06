Fê Paes Leme diz se arrepender em fazer tatuagem para ex: 'Quero apagar'

Fernanda Paes Leme, 42, revelou que se arrependeu de ter feito tatuagem para Bruno Diegues, 37, ex-vocalista do Jeito Molque, com quem ela namorou no início dos anos 2000.

O que aconteceu

Paes Leme relembrou o namoro com Diegues e contou que ele compôs uma música para ela. "Eu não faria música, mas já fiz tatuagem, o que é pior, porque a música você pode ganhar prêmio, te dá dinheiro... A tatuagem só dá vergonha", declarou no videocast O Grande Surto, que ela mesma apresenta.

A apresentadora tatuou no pé a frase "Amor eterno", que é o título de uma canção do Jeito Moleque, mas quer apagar. "Fiz essa surpresa [para ele na época]. Ainda não tirei porque dói, mas quero apagar".

Fernanda Paes Leme e Bruno Diegues tiveram um relacionamento de cinco anos, cheio de idas e vindas, que acabou em 2006. Na época, ele era o vocalista do Jeito Moleque e chegou a escrever a música "É Ela", que dedicou à apresentadora.