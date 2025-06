'Existia ciúme, tensão e atrito', diz Quico de nova série sobre 'Chaves'

"Chespirito: Sem Querer Querendo", série lançada na última quinta-feira pela HBO Max, traz uma representação dos bastidores de "Chaves" —"El Chavo de Ocho", em espanhol.

Em papo com Splash, o ator Juan Lecanda, que interpreta Quico na produção, comentou sobre a relação conturbada de seu personagem com Roberto Bolaños, criador e intérprete de Chaves, na década de 1970.

A presença de Quico na série envolve uma polêmica. O intérprete original do personagem, Carlos Villagrán, assim como Florinda Meza (dona Florinda), não participou da produção, sendo representado por um nome fictício: Marcos Barragán.

Villagrán entrou na Justiça contra Bolaños após deixar a atração, em 1979. O ator tinha o desejo de comandar novas atrações na TV usando o personagem Quico, o que não foi permitido pelo autor de "Chaves". Na década de 1980, Villagrán chegou a se mudar para a Venezuela para comandar um programa trajado de "Kiko" —ele alterou a grafia para registrar o nome do personagem.

O que disse Juan Lecanda

Existia um ciúme profissional. E, sim, existiam tensões e atritos. É preciso oferecer isso na série, para não parecer uma encenação.

A série mostra conflitos a partir do olhar de Roberto Gómez Bolaños, segundo Juan. "Se é verdade que existiram esses conflitos? É preciso acompanhar. E como ator, eu tive que buscar experiências pessoais para reproduzir isso de forma genuína."

Não sei como os filhos de Carlos Villagrán vão reagir. Eu acho que não cabe a mim, como ator, responder sobre isso, dada a situação real da relação entre os atores e a família de Chespirito.

Miguel Islas, ator que interpreta Ramón Valdes (Seu Madruga) na nova série, brincou durante a entrevista. "A reação [da família de Carlos Villagrán] será ruim", disse durante a resposta do colega.

Juan elogiou o roteiro de nova série. "Há muitas camadas de profundidade, e isso é graças ao nosso esforço. Acho que eles não podem me culpar por nada, gostem do resultado ou não. É uma questão deles. Fiquei emocionado por abordar o personagem com tanta verdade, honestidade e responsabilidade."

O ator também detalhou a preparação para o papel de Quico e disse que o desafio foi enorme. "Eu precisei estudar pequenos trechos de entrevistas e programas sobre 'Chaves'. Isso se somou à semelhança física que eu tenho com o personagem, o que não é mérito meu. [...] Tenho um bom ouvido e sou muito atento, então me aprofundei nas características físicas. Ele tem uma voz mais aguda, então precisei acertar o tom."