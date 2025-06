Ex-atriz mirim da Turma do Didi celebra 12 anos da filha: 'Melhor amiga'

Debby Lagranha, 33, comemorou os 12 anos da filha, Maria Eduarda.

O que aconteceu

Debby comemorou o aniversário da sua primogênita. Ela exibiu registros da festa, que teve uma temática espacial. Maria Eduarda é fruto do antigo relacionamento da ex-atriz com Leandro Amieiro. O ex-casal também teve Arthur, de 3 anos.

A ex-atriz, que agora trabalha como médica veterinária, ainda se declarou para a menina. "Minha melhor amiga, maior companheira. Dona das risadas altas, das brincadeiras brutas, dos chiliques de sono e mãe de tantas bonecas… uma neném ainda. Minha neném! É, Dudinha, não é fácil crescer... mas é gostoso. E mais gostoso ainda é estar do seu lado, segurando suas mãos. O mundo é seu, e eu tô contigo! Parabéns, furacão. Muita saúde pra conquistar todos os seus sonhos", escreveu a mãe, em publicação no Instagram.

Debby esteve à frente do programa Clube da Criança e também atuou em A Turma do Didi e Xuxa no Mundo da Imaginação. Além disso, ela participou da novela Aquele Beijo e do filme Um Show de Verão.