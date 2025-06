Frota volta à Globo 25 anos depois, encarna Chorão e vence batalha Lip Sync

De Splash, no Rio

Galã de novelas da Globo nos anos 90, Alexandre Frota voltou à emissora após 25 anos ao participar do Domingão com Huck.

O que aconteceu

O ex-ator venceu o amigo Eri Johnson na Batalha do Lip Sync, quadro do programa apresentado por Luciano Huck. Na primeira fase, Frota dublou a banda Blitz ao escolher a faixa "Você Não Soube Me Amar", sucesso na década de 90.

OLHA ELEEE! Alexandre Frota dublando Blitz ao som de 'Você Não Soube Me Amar' na #BatalhaDoLipSync 🔥 Curtiram? #Domingão pic.twitter.com/OA1zQFV3IW -- TV Globo 📺 (@tvglobo) June 8, 2025

No segundo round, Frota virou Chorão ao cantar "Proibida Pra Mim", sucesso da banda Charlie Brown Jr e trilha sonora de "Malhação". "O ator voltou", disparou Huck após a apresentação do também ex-deputado federal. Apresentação fez plateia votar nele na competição.

É ROCK, BB 🤘 Alexandre Frota entregou tudooo dublando Charlie Brown Jr. com 'Proibida Pra Mim' na #BatalhaDoLipSync 💥 #Domingão pic.twitter.com/HqasGI6PfV -- TV Globo 📺 (@tvglobo) June 8, 2025

É ELEEEE! 😍 Alexandre Frota VENCEU a disputa na #BatalhaDoLipSync de hoje 🎉🏆 #Domingão pic.twitter.com/9An95MFZaT -- TV Globo 📺 (@tvglobo) June 8, 2025

Já Eri Johnson optou por dublar "Menina Veneno", de Ritchie, na primeira fase. O próprio cantor entrou no palco para performar ao lado do ator e surpreendeu o público. "Foi e continua sendo esse artista maravilhoso", disse Eri a Ritchie. No segundo round, optou por homenagear Claudia Leitte e cantou sucessos da artista.

QUE TUDOOO! 😱 Eri Johnson dublando Ritchie ao lado do próprio! 'Menina Veneno' é um hino, né? 🤌 #BatalhaDoLipSync #Domingão pic.twitter.com/ECqYP0BcvP -- TV Globo 📺 (@tvglobo) June 8, 2025

ELE TEM O MOLHOOO 💋 Eri Johnson simplesmente perfeito dublando Claudia Leitte com os sucessos 'Amor perfeito' e 'Largadinho' 💖 #BatalhaDoLipSync #Domingão pic.twitter.com/Wzdn4FWZcI -- TV Globo 📺 (@tvglobo) June 8, 2025

O ápice do programa, no entanto, foi o momento em que Luciano Huck leu mensagem enviada por Frota há três meses. Na mensagem, o ex-ator pediu ajuda para narrar sua história na televisão e mostrar tudo o que já passou aos seus filhos.