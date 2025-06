Para comer com os olhos: 5 dicas de livros sobre o mundo da gastronomia

Ama séries como "O Urso" e "Chef's Table"? E filmes como "O Menu", "Ratatouille" e "O Sabor da Vida"? Então, esta lista de livros sobre o universo da gastronomia é para você. Entre clássicos e crônicas, delicie-se com essas cinco sugestões:

"Em Maus Lençóis", de Tom Vitale (Tordesilhas, tradução de Renato Marques)

É praticamente impossível falar sobre comida num contexto de entretenimento sem falar de Tony Bourdain, um ícone do assunto na TV e nos livros. Esta obra, porém, é de Tom Vitale, que dirigiu e produziu os programas de Bourdain, acompanhando-o nos quatro cantos do mundo em busca das melhores garfadas.

Com transcrições, anotações, emails e itinerários de viagem, Vitale mostra Bourdain por seus olhos e dá um gostinho de como é trabalhar em um emprego tão frenético, mas tão saboroso.

"Não É Sopa", de Nina Horta (Companhia de Mesa)

Nina Horta foi uma das maiores cronistas de gastronomia do país e contribuiu por décadas para o jornal Folha de S.Paulo. "Não É Sopa" é uma coletânea de publicações de Nina no jornal. Com uma escrita muito característica, a autora sabia pensar e traduzir a comida para o papel como ninguém. Um banquete!

"Calor", de Bill Buford (Companhia das Letras, tradução de Pedro Maia Soares)

Para escrever sobre gastronomia, o jornalista Bill Buford literalmente colocou a mão na massa: deixou seu trabalho no jornal New Yorker de lado e virou auxiliar de cozinheiro do Babbo, fundado pelo polêmico chef Mario Batali e então considerado um dos melhores restaurantes de Nova York.

No livro, ele conta suas muitas aventuras na cozinha, que incluem a descoberta de segredos da alta gastronomia, uma passagem por um peculiar açougue na Itália e muitas queimaduras e cortes nos dedos.

"Hospitalidade Irracional", de Will Guidara (Alta Books, tradução de Vanessa Schreiner)

Esse livro não fala só de gastronomia, mas de serviço e atendimento ao cliente e, por isso, costuma ser recomendado a empreendedores de todas as áreas. Will Guidara transformou o Eleven Madison Park, em Nova York, em um dos melhores restaurantes do mundo, angariando elogios, estrelas Michelin e fãs. Sim, fãs.

Isso porque Guidara oferecia uma "hospitalidade irracional" aos comensais, oferecendo muito mais do que era esperado em um jantar. Em dada ocasião, por exemplo, surpreendeu uma família que nunca tinha visto neve com um passeio de trenó no Central Park. Essa filosofia se estendeu à sua própria equipe, que também passou a ter entregas melhores e mais eficientes. Não à toa, esse é o livro de cabeceira de Richie, na série "O Urso".

"O Que Eu Comi Em Um Ano", de Stanley Tucci (Intrínseca, tradução de José Francisco Botelho)

Conhecido por sua versatilidade no cinema, Stanley Tucci também é um apaixonado por culinária, sendo cada vez mais dedicado a esse hobby. A recém-lançada série "Tucci na Itália", disponível no Disney+, acompanha o ator em uma jornada pelo país, mostrando o que há de mais típico em cada região.

Em "O Que Eu Comi Em Um Ano", Tucci faz um diário ao longo de 12 meses com refeições memoráveis (outras, nem tanto), impressões de restaurantes e bastidores deliciosos da vida em Hollywood, como registros do molho marinara que preparava entre ensaios e ajustes de figurino de "Conclave".