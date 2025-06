Camila Pitanga, 47, posa de biquíni durante viagem.

O que aconteceu

Atriz posou com um biquíni azul de lacinho em uma canoa. Ela compartilhou os registros hoje em seus stories do Instagram.

Artista viajou para Cabo Verde, no noroeste do continente africano. Na rede social, explicou que participou do 1º Fórum Internacional "Mulher e os Desafios do Desenvolvimento", da Universidade de Cabo Verde.