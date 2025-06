Astro de Vale Tudo diz que se arrependeu de criar conteúdo +18: 'Não curti'

Bernardo Velasco, 39, admitiu ter se arrependido de produzir conteúdo adulto antes de interpretar Igor em "Vale Tudo".

O que aconteceu

Ator criou conteúdos +18 para OnlyFans e Privacy entre final de 2022 e início de 2024. "Não gosto de falar sobre... Foi um momento da minha vida que não curti e prefiro apagar", declarou em entrevista à Quem.

Modelo relembrou sua emoção com o papel no remake. "Estava confiante e aconteceu dois dias antes do meu aniversário, no remake da maior novela que já existiu, na Globo, no horário nobre, é final de copa do mundo. Não poderia estar mais feliz. Vou gravar até outubro e até lá estarei rindo à toa", destacou.

Bernardo Valesco também revelou seu receio em gravar com Débora Bloch. "Me contaram que o Igor teria um envolvimento breve com a Odete e deu aquele medo. 'Será que a Débora é uma pessoa tranquila?' Estava voltando à casa depois de muitos anos, quando fiz 'Malhação Conectados' (2011)... Mas ela me recebeu super bem. Ela é incrível, a gente trocou muito durante as cenas, pré e pós-cena."