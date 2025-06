Angélica recupera foto com 15 anos: 'Criança mais bonita do Brasil'

Angélica, 51, relembrou uma foto de quando tinha 15 anos.

O que aconteceu

Apresentadora recordou uma reportagem antiga sobre sua carreira. Ela fez a postagem hoje em seu story do Instagram.

Esposa de Luciano Huck foi intitulada como a "criança mais bonita do Brasil". "Modelo, manequim, atriz, cantora e apresentadora. Ufa! E ela só tem 15 aninhos! Começou aos seis, quando foi escolhida a criança mais bonita do Brasil num concurso no Cassino do Chacrinha", indicava o artigo.

O jornal ainda exaltou a carreira de Angélica até então. "Paulista de São Bernardo do Campo não parou mais. Participou de seriados para TV, do programa infantil 'A Nave da Fantasia', entre outros trabalhos. Atualmente, apresenta o 'Clube da Criança' e o 'Milk Shake', na TV", completou.