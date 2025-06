Virginia e Zé Felipe: separação protege patrimônio milionário do casal?

Virginia Fonseca, 26, e Zé Felipe, 27, anunciaram separação na semana passada, e logo uma teoria, levantada pela influenciadora Júlia Wazlawick, começou a circular nas redes sociais. Poderia ser essa uma estratégia para proteger o patrimônio do casal?

A especulação ganhou força devido ao momento do anúncio de separação, que ocorreu dias após Virginia prestar depoimento na CPI das Bets, em Brasília. Apesar de a influenciadora ter sido convocada apenas como testemunha, a comissão aprovou pedido para que fosse produzido relatório de inteligência financeira dela ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

O casal, que tem um patrimônio estimado em R$ 400 milhões, formalizou a união sob o regime de comunhão parcial de bens. Neste regime, tudo que foi adquirido após o casamento deve ser dividido meio a meio em caso de divórcio.

A teoria levanta um debate sobre se uma separação, em um contexto de possível crise jurídica ou investigação financeira, poderia proteger o patrimônio comum de futuras penhoras ou reivindicações. Advogados ouvidos por Splash analisaram o cenário hipotético.

Eduardo Maciel, sócio do Maciel, Fernandes, Basso e Dumas Advogados, explicou que, na comunhão parcial, há a obrigatoriedade de divisão dos bens em 50% para cada um. O ideal na partilha é que cada parte fique com bens que totalizam 50% do valor total do patrimônio.

Assim, um fica com mais quantidade e o outro menor quantidade, mas que represente a mesma proporção financeira na totalidade, para cada um. E é aí que pode se dar uma estrutura de 'blindagem patrimonial', por exemplo, deixando os ativos com maior potencial de valorização com uma pessoa e os outros ativos sem potencial de valorização com outra. Eduardo Maciel, advogado

Virginia Fonseca comprou jatinho luxuoso para a família Imagem: Reprodução/Instagram

Wagner Pozzer, especialista em direito processual civil do escritório Rubens Naves Santos Jr Advogados, ressalta: "O divórcio, por si só, não impede que bens do casal sejam alcançados por decisões judiciais, sobretudo quando há indícios de que a separação foi usada para ocultar patrimônio ou frustrar credores".

Pozzer acrescenta que, mesmo após a partilha, a Justiça pode bloquear bens adquiridos durante o casamento caso estejam relacionados a fatos sob investigação. "A dissolução do vínculo conjugal não exclui responsabilidades anteriores nem garante proteção automática contra medidas judiciais".

Os riscos de uma separação simulada

Cadillac Escalade de Zé Felipe e Virginia Imagem: Reprodução

Se for comprovado que uma separação foi simulada ou realizada com o único objetivo de blindar bens, as consequências legais podem ser severas. O casal pode até mesmo sofrer acusação de fraude patrimonial.

O advogado Wagner Pozzer detalha os riscos de uma separação que não representa uma ruptura efetiva. Ele enfatiza que o divórcio só tem efeitos jurídicos válidos quando representa uma ruptura real.

Se houver provas de que o divórcio foi apenas formal, sem rompimento real da convivência e com a intenção de ocultar patrimônio, a Justiça, desde que provocada por parte interessada, pode anular a partilha, manter bloqueios de bens e apurar eventual responsabilidade civil ou penal. Pozzer

O momento em que a separação de Virginia e Zé Felipe ocorre, especialmente se próximo a uma investigação em curso como a mencionada CPI, pode influenciar como a Justiça percebe a legitimidade do ato.

Eduardo Maciel observa que "manter-se casado é um direito personalíssimo que pode ser exercido independentemente da condição externa, logo o divórcio por si só não pode ser considerado presunção de fraude". Contudo, ele reitera que a valoração do patrimônio fora dos padrões de mercado poderia ser considerado indício de fraude.

Avião dado por Virgínia Fonseca a Zé Felipe é um Cessna Citation Excel Imagem: Reprodução/Instagram

Pozzer adiciona que, embora a separação seja um direito, a boa-fé exige que ela represente uma decisão legítima e efetiva com o rompimento real da vida em comum. "Quando a separação ocorre logo após o início de uma investigação ou processo judicial, o momento pode levantar dúvidas sobre sua motivação", afirma.

A teoria de que a separação de Virginia e Zé Felipe seria uma estratégia para proteger bens, embora curiosa, permanece no campo da especulação. A análise dos advogados indica que, embora a forma de partilha possa ter implicações na organização patrimonial, o divórcio isoladamente não garante proteção contra reivindicações legais, especialmente se houver indícios de que foi uma manobra simulada.