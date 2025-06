Natasha Dantas mostra viagem com William Bonner na Europa

Natasha Dantas, 55, compartilhou com os seguidores nesse fim de semana imagens de uma viagem com o marido, o jornalista William Bonner, 61.

O que aconteceu

Dantas compartilhou fotos na Europa. Entre as selfies, a fisioterapeuta mostrou uma foto ao lado de Bonner. Na legenda, ela escreveu: "Só vale selfies" e colocou as bandeiras da Noruega, Alemanha, Dinamarca e Suécia.

Seguidoras elogiaram casal. "Essas selfies, essas pessoas nelas e esses lugares são esplêndidos", comentou uma fã. "Sou fã do casalzão. Lindos demais", disse outra. "Maravilhoso esse casal!", escreveu uma terceira.

William Bonner e Natasha Dantas estão casados desde 2018. O casal mantém uma relação discreta, embora a fisioterapeuta costume publicar alguns momentos a dois com o apresentador.

Em novembro do ano passado o jornalista fez uma rara declaração pública. Em foto publicada no Instagram, a fisioterapeuta aparece ao lado de um carro, usando um vestido longo na cor vermelha, e complementa o look com uma bolsa dourada. "Era para prestigiar uma relíquia do carde museu, mas me distraí", escreveu o apresentador na legenda. A fisioterapeuta reagiu com emojis de coração.