Perfil discreto nas redes e mais: quem é modelo morta a tiros no Ceará?

Marina Mota, 28, foi morta a tiros dentro de sua casa nesta madrugada em Itapajé, no Ceará.

Quem é modelo morta a tiros no Ceará?

Marina Mota fazia sucesso na cidade de quase 50 mil habitantes. Apesar de conhecida, mantinha um perfil discreto nas redes sociais. Com conta privada no Instagram, contava apenas com 27 publicações e 328 seguidores.

A maquiadora Lolla Oliveira fez um ensaio de aniversário com a modelo e lamentou sua morte. "Vou lembrar de você assim: alegre, carismática, engraçada, 'sem uma pilha a menos' (...). Que Deus te receba de braços abertos e cuide do seu menino aqui embaixo. Ainda sem acreditar", destacou em um post.

Maquiadora prestou homenagem para modelo Marina Mota Imagem: Reprodução/Instagram

Veículos de comunicação cearenses apontaram que a modelo foi morta na frente do filho de 6 anos. Até o momento, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social ainda não esclareceu o ocorrido a Splash.

Os criminosos invadiram a casa da jovem pela parte de trás e continuam foragidos. Imagens de câmeras de segurança do bairro Esmerino Gomes registram o momento da invasão.

A Polícia Civil do Ceará comunicou Splash que Marina Mota foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu no próprio imóvel. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas no crime — que permanece com motivação desconhecida.