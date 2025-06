Longe da TV há 10 anos: por onde anda Lavínia Vlasak?

Lavínia Vlasak, 48, chamou atenção ao mostrar o novo visual ao lado do marido.

Por onde anda a atriz?

Lavínia está longe da televisão desde 2019, quando fez uma participação especial em "Bom Sucesso" (TV Globo). O último papel de destaque foi em "Totalmente Demais" (2015) com a personagem Natasha Oliver.

Ela optou por se afastar da TV ao longo da última década para ficar mais próxima dos filhos. "Fiquei bastante tempo dedicada a eles, acho importante. Você aproveita os seus filhos com vocês até uma determinada idade. Atriz, eu posso ser velhinha. Posso fazer a vovó, a bisavó. Agora, eles ali, meus pintinhos debaixo da minha asa, não é", disse ao Faustão na Band.

Lavínia é casada desde 2007 com o economista Celso Colombo Neto, 47, com quem teve Felipe, 16, e Estella, 13. Ela costuma ser discreta sobre o relacionamento e filhos.

Lavínia Vlasak e Celso Colombo Neto Imagem: Reprodução/Instagram/@laviniavlasak4real

Eu gosto de aparecer por causa do meu trabalho, não por causa da minha vida. Eu tenho usado muito as mídias sociais para poder me comunicar com o público, com as pessoas, mas não para falar do que eu faço ou deixo de fazer. Claro que algumas coisas eu acabo dividindo, mas eu gosto de dividir mais os meus pensamentos, as coisas que eu acredito e divulgar trabalhos. Lavínia Vlasak à Caras em 2023

A atriz usa as redes sociais para compartilhar reflexões. No momento, ela está fazendo uma série de vídeos em que lê fábulas.

Lavínia Vlasak acumula participações em grandes produções na TV Globo, a exemplo de "Anjo Mau" (1997), "Chiquinha Gonzaga" (1999), "Laços de Família" (2000), "Mulheres Apaixonadas" (2003), "Celebridade" (2003) e "Insensato Coração" (2011). A atriz também chegou a atuar em tramas da Record TV, como "Prova de Amor" (2005) e "Vidas Opostas" (2006).