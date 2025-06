Oruam sobre marca excluir foto dele em revista: 'Racismo estampado'

Oruam, 24, se pronunciou sobre a polêmica gerada após a marca Osklen remover de suas redes sociais a publicação que divulgava a capa da revista britânica Dazed.

O que aconteceu

Artista disse ter sido alvo de racismo. "Muitas pessoas dizendo que eu não merecia estar ali, que outros artistas mereciam estar lá representando o Brasil. A revista gringa entendeu o quanto eu represento e me convidou. Para mim, isso é o racismo estampado na sociedade que muitas pessoas não veem", declarou em vídeo postado ontem no Instagram.

Filho de Marcinho VP afirmou que representa o Brasil. "As grandes marcas não entendem que elas estão perdendo. Vocês querendo ou não, represento o Brasil. Uma criança, quando olha para o Oruam, ela quer usar o que o Oruam usa. Quando olha para o Poze, quer fazer o corte de cabelo do Poze. Isso é representatividade, as pessoas olham para nós e se identificam", acrescentou.

Oruam criticou a Osklen por apagar sua foto após a polêmica. "Vivo da minha música, isso que vocês não entendem. A Osklen postou uma foto minha, o que gerou muito comentário, associando ao Comando Vermelho. Ela apagou a foto em seguida, mas não entende que ela está perdendo. Com todo respeito, quem usa Osklen hoje em dia? Vocês querendo ou não, nós representamos a favela."

Em um comunicado publicado no Instagram, a Osklen afirmou que a publicação "trouxe leituras divergentes em relação ao nosso objetivo". "[...] A publicação no Instagram não teve como objetivo manifestar qualquer posicionamento em relação ao personagem, mas divulgar a presença da marca nessa publicação internacional. Retiramos o post do ar, pois entendemos que a publicação trouxe leituras divergentes em relação ao nosso objetivo. Agradecemos as diferentes vozes que se manifestaram e nos fizeram refletir. Com este comunicado, buscamos reiterar os valores da marca relacionados à inovação sustentável, à moda, à criatividade e à cultura, e reforçar nosso genuíno compromisso com nossos clientes e parceiros e com os princípios que norteiam nossa longa trajetória."