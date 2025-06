Salimeni faz maquiagem para noivo participar de campeonato de bodybuilder

Diogo Basaglia foi maquiado pela noiva Juju Salimeni, 38, em seu campeonato de bodybuilder em Washington DC, nos EUA.

O que aconteceu

Empresário alertou que pagou caro em outra competição. "Não é por nada, mas no outro campeonato paguei US$ 90 na maquiagem. Convertendo, vamos arredondar R$ 600 para a menina passar um pozinho na minha cara em um minuto. Falei: 'Não vou pagar mais, não'", disse hoje nos stories do Instagram.

Ele ainda brincou que brasileiras poderiam arrumar emprego nos campeonatos. "Meninas, vocês que estão precisando de emprego, venham para os Estados Unidos e façam maquiagem em bodybuilder", ressaltou.

Mais tarde, Juju Salimeni avisou que o noivo tinha sido campeão. "E o nervoso? É campeão!", escreveu nos stories.

Basaglia se preparou durante três meses para a competição com uma dieta de 3 mil calorias. "Estou muito feliz de ter vencido e me classificado para o Mr. Olympia. Orgulhoso da minha trajetória até aqui. Cheguei no meu auge como atleta, porque estar no Mr. Olympia é ser considerado um dos melhores do mundo. Vou me preparar para trazer este título para o meu país. E agora vou comemorar muito e comer bastante", afirmou.