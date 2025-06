Morre Adriano Alves, cantor da banda Bereguedê

Adriano Alves morreu aos 42 anos.

O que aconteceu

O cantor, vocalista da banda Bereguedê, morreu hoje após ficar internado desde o último dia 16. A informação foi confirmada através do Instagram do grupo musical.

Um familiar chegou a explicar o quadro do cantor no Instagram de Adriano. "Ele teve uma pancreatite aguda, uma inflamação muito forte no pâncreas. No dia 15 de abril ele estava sentindo uns incômodos, e, ao longo do dia, essa dor foi aumentando. Ele passou todo o dia 16 fazendo exames, se confirmou a pancreatite aguda, e, à noite, ele já foi para a UTI", disse.

Adriano estava desde então internado e chegou a ser intubado. Ainda segundo o familiar, a inflamação pode ter sido causada por excesso de gordura no sangue. "Depois de vários exames, constatou os triglicerídeos altos. O Adriano estava com sobrepeso, hipertenso, pré-diabético. Não tinha hábitos alimentares saudáveis, nenhuma prática de exercício. O exercício dele é cantar. E isso só fez prejudicar mais ainda o quadro. Outra coisa que acabou prejudicando foi o uso de uma medicação que não estava fazendo bem a ele. Tudo ajudou a inflamação".

O velório do cantor acontece amanhã, no Morada da Paz, em João Pessoa (PB). O enterro está previsto para 14h, no Cemitério do Cristo.