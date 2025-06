Os 10 melhores filmes de todos os tempos, de acordo com 460 cineastas

Em 2022, 460 cineastas participaram do ranking sobre os melhores filmes da história, elaborado a cada dez anos pela revista Sight and Sound. Os brasileiros Walter Salles, Kleber Mendonça Filho e Karim Aïnouz, além de Oliver Stone, Sofia Coppola, Martin Scorsese, entre outros diretores conhecidos, participaram como votantes. Confira quais foram eleitos e onde assistir cada obra.

'2001: Uma Odisseia no Espaço' (1968)

O filme de Stanley Kubrick narra a jornada épica do homem ao cosmos. Acompanha a evolução da humanidade, o enigmático monólito negro e a inteligência artificial HAL 9000. A obra visual e filosófica que redefiniu a ficção científica no cinema é uma das verdadeiras obsessões de James Cameron. O longa venceu o Oscar de Melhor Efeitos Visuais e foi indicado a Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e Melhor Direção de Arte. Disponível no Max.

'2001: Uma Odisseia no Espaço' (1968) Imagem: Reprodução

'Cidadão Kane' (1941)

Dirigido por Orson Welles, o longa narra a vida do magnata Charles Foster Kane. Após sua morte, um repórter investiga o significado da palavra "Rosebud". A busca revela a ascensão e queda de Kane, marcada por poder, solidão e perdas. Um clássico que revolucionou o cinema com narrativa e técnica inovadoras. Foi o vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original, única estatueta entre nove indicações. Disponível no Belas Artes À La Carte; Oldflix ou para aluguel no Prime Video.

Cena de 'Cidadão Kane' Imagem: Divulgação/Warner Bros.

'O Poderoso Chefão' (1972)

Dirigido por Francis Ford Coppola, este clássico acompanha a família mafiosa Corleone nos EUA dos anos 1940. Após um atentado ao patriarca Vito, seu filho Michael assume os negócios. Ele se transforma de civil pacato em implacável chefe do crime. Levou três estatuetas do Oscar, incluindo Melhor Filme, Ator (Marlon Brando) e Roteiro Adaptado. Disponível no Telecine e Paramount Plus.

Marlon Brando em 'O Poderoso Chefão' Imagem: Divulgação

'Jeanne Dielman' (1975)

De Chantal Akerman, acompanha três dias na vida de Jeanne. Ela é uma viúva que realiza tarefas domésticas meticulosamente e se prostitui para sustentar o filho, até que sua rotina começa a desmoronar. Não está disponível no streaming

Cena do filme 'Jeanne Dielman' Imagem: Divulgação

'Era Uma Vez em Tóquio' (1953)

Dirigido por Yasujiro Ozu, retrata a história de um casal de idosos que vai a Tóquio visitar os filhos. Porém, são recebidos com desinteresse e desconsideração. A diferença cultural e o etarismo também são preponderantes, provocando uma intensa reflexão nos protagonistas ao retornarem para casa. Disponível na Belas Artes À La Carte, Claro TV+.

Cena do filme 'Era uma Vez em Tóquio' (1953) Imagem: Reprodução

'Um Corpo que Cai' (1958)

Dirigido por Alfred Hitchcock, é um suspense sobre um detetive aposentado que desenvolve obsessão por uma mulher misteriosa. Misturando amor, ilusão e tragédia, é um dos filmes mais aclamados do diretor. Disponível no Telecine.

Cena de 'Um Corpo que Cai' Imagem: Reprodução

'8½' (1963)

Dirigido por Federico Fellini, acompanha Guido Anselmi, um cineasta em crise criativa. Pressionado a fazer um novo filme, ele mergulha em memórias, sonhos e fantasias. A obra mistura realidade e imaginação, refletindo sobre arte, desejo e identidade. É um marco do cinema autoral e venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Disponível no Telecine.

Cena de '8½' (1963) Imagem: Divulgação

'O Espelho' (1975)

Dirigido por Andrei Tarkovski, é um filme poético que mistura memórias, sonhos e imagens da infância na União Soviética. Sem narrativa linear, reflete sobre identidade, perda e o tempo. Aclamado pela crítica, é considerado uma obra-prima do cinema mundial. Não está disponível no streaming.

'O Espelho' Imagem: Divulgação

'Amor à Flor da Pele' (2000)

Drama romântico de Wong Kar Wai ambientado na Hong Kong dos anos 1960. Acompanha Chow Mo-wan (Tony Leung) e Su Li-zhen (Maggie Cheung), vizinhos que descobrem que seus respectivos cônjuges estão tendo um caso. Unidos pela dor da traição, eles desenvolvem uma relação delicada e contida. Foi premiado em Cannes e aclamado mundialmente. Disponível no MUBI.

'Amor à Flor da Pele' (2000) - Wong Kar Wai Imagem: Divulgação

'Close-up' (1990)

De Abbas Kiarostami, mistura documentário e ficção para contar a história real de um homem que se faz passar por um cineasta famoso. Ele engana uma família ao prometer filmá-los e o caso vai parar na Justiça. O filme explora identidade, verdade e o poder do cinema, sendo um dos grandes marcos do cinema iraniano. Não está disponível no streaming.